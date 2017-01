Lycurgus uitgeschakeld in Europa

GRONINGEN - Landskampioen volleybal Abiant Lycurgus is woensdag uitgeschakeld in de Europese CEV Cup. De ploeg van coach Arjan Taaij ging onderuit in de zestiende finales tegen het Bulgaarse Levski Sofia.

Door ANP - 18-1-2017, 21:49 (Update 18-1-2017, 21:49)

De Groningse club verloor een week geleden de uitwedstrijd met 3-0 en kon die niet goedmaken in de eigen sporthal. Hoewel Lycurgus met 3-2 won (25-22 23-25 25-20 20-25 15-9), was dat niet voldoende. Bij een stand van 2-2 was Sofia al zeker van een plek in de achtste finales. Wytze Kooistra en Auke van de Kamp maakten de meeste punten voor de thuisploeg.

Lycurgus begon dit seizoen het Europese avontuur in de voorronden van de Champions League. Een nederlaag tegen het Belgische Maaseik voorkwam een plek in de groepsfase van het belangrijkste Europese bekertoernooi en betekende een vervolg in de CEV Cup.