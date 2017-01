Murray met overmacht naar derde ronde

MELBOURNE - Tennisser Andy Murray is met overmacht doorgedrongen tot de derde ronde van de Australian Open. De Schotse nummer één van de wereld walste woensdag over de Rus Andrei Roeblev heen. Het negentienjarige talent moest in drie sets genoegen nemen met slechts vijf games: 3-6 0-6 2-6.

Door ANP - 18-1-2017, 13:09 (Update 18-1-2017, 13:25)

Roeblev was in de Rod Laver Arena van Melbourne geen partij voor de tien jaar oudere Murray, die al vijf keer in de finale stond van het eerste grandslamtoernooi van het jaar, maar nog nooit won. In 2010, 2011, 2013, 2015 en 2016 stapte de Schot steeds als verliezer van de baan. Roeblev bood nog enig tegenwicht in de eerste set, maar was daarna gebroken en kwam er in het tweede bedrijf niet meer aan te pas. Murray liet de eerste twee matchpoints in de derde set liggen en greep zijn derde kans aan om het werk af te maken.

De Schot kwam niet helemaal zonder kleerscheuren uit de strijd. Halverwege de derde set ging hij onderuit en greep naar een enkel. Murray kon wel verder spelen, maar bleef last houden. Na afloop van de partij zei Murray dat het allemaal wel meeviel. ,,Er gaat ijs op en dan zien we wel verder. Het valt wel mee.''

De mondiale nummer één dendert de derde ronde in zonder setverlies. In zijn eerste partij was hij in drie sets te sterk voor Ilija Martsjenko uit Oekraïne. In de volgende ronde wacht Sam Querrey uit de Verenigde Staten, die zich in drie sets ontdeed van de Australiër Alex De Minaur: 7-6 (5) 6-0 6-1. ,,Dat wordt een moeilijke partij'', blikte Murray vooruit. ,,Sam is een heel sterke speler.''