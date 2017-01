Haase ook onderuit in dubbelspel

ANP Haase ook onderuit in dubbelspel

MELBOURNE - Robin Haase is woensdag ook uitgeschakeld in het dubbelspel van de Australian Open. Samen met zijn Duitse partner Florian Mayer was de beste Nederlandse tennisser in de eerste ronde niet opgewassen tegen de Australiërs Alex Bolt en Bradley Mousley 3-6 7-5 4-6.

Door ANP - 18-1-2017, 8:08 (Update 18-1-2017, 8:08)

Haase liet dinsdag in de eerste ronde van het enkelspel nog de talentvolle Duitser Alexander Zverev ontsnappen: 2-6 3-6 7-5 6-3 6-2.

Jean-Julien Rojer bereikte wel de tweede ronde van het dubbelspel. Hij was met de Roemeen Horia Tecau net even iets sterker dan de Duitser Philipp Petzschner en Rus Michail Joezjni: 7-6 (5) 7-6 (3).