Kerber maakt het zich lastig op verjaardag

MELBOURNE - Tennisster Angelique Kerber heeft met moeite de derde ronde van de Australian Open bereikt. De Duitse nummer één van de wereldranglijst moest daarvoor woensdag diep gaan in haar partij tegen landgenote Carina Witthöft: 6-2 6-7 (3) 6-2.

Door ANP - 18-1-2017, 6:13 (Update 18-1-2017, 6:13)

Kerber, die haar 29e verjaardag vierde in de Rod Laver Arena in Melbourne, begon goed tegen haar 21-jarige landgenote. In de tweede set kon ze het echter niet afmaken en leek ze haar zelfvertrouwen kwijt te zijn. In de tiebreak profiteerde de jonge opponente van enkele missers bij de titelverdedigster in Melbourne.

In de beslissende set was de topfavoriete echter weer op tijd bij de les. Na ruim twee uur spelen schonk Kerber zichzelf alsnog een passend verjaardagscadeau. In de derde ronde stuit de Duitse op de winnares van de partij tussen de Roemeense Irina-Camelia Begu en de Tsjechische Kristyna Pliskova.