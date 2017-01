Lauda ziet in Bottas een wereldkampioen

BERLIJN - Valtteri Bottas is minstens zo snel als Nico Rosberg en kan ook wereldkampioen worden. Dat is de mening van Niki Lauda, een van de bazen in het formule 1-topteam Mercedes. ,,Bottas is de beste man voor ons. Met hem erbij kunnen we het seizoen met een gerust hart beginnen'', aldus de Oostenrijkse voormalig wereldkampioen op de Duitse tv-zender RTL.

Bottas vervangt bij Mercedes de Duitse coureur Rosberg, die vlak na het behalen van zijn eerste wereldtitel onverwachts stopte. Mercedes kwam na enig zoekwerk uit bij Bottas, die de afgelopen vier seizoenen voor Williams reed. De Fin is het komende seizoen teamgenoot van de Brit Lewis Hamilton, die bij Mercedes de wereldtitel veroverde in 2014 en 2015.

Hoewel de Fin in zijn jaren bij Williams geen enkele grand prix won, is Lauda overtuigd van zijn klasse. ,,We zochten een coureur die past in het team. Tot nog toe hebben we altijd twee toprijders gehad die streden voor de wereldtitel. Nico en Lewis vochten zelfs nek-aan-nek. De laatste drie jaar wonnen we alles wat er te winnen viel en om die reden hebben we voor Bottas gekozen. Hij heeft de vereiste ervaring én de snelheid.''