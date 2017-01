Radwanska als laatste naar tweede ronde

MELBOURNE - De Poolse tennisster Agnieszka Radwanska heeft dinsdag het laatste ticket voor de tweede ronde van de Australian Open veroverd. De nummer drie van de wereld en van de plaatsingslijst versloeg Tsvetana Pironkova uit Bulgarije, al had ze daar wel drie sets voor nodig: 6-1 4-6 6-1.

Door ANP - 17-1-2017, 14:05 (Update 17-1-2017, 14:05)

Radwanska stuit in de tweede ronde op Mirjana Lucic-Baroni. De 34-jarige Kroatische was in drie sets te sterk voor Qiang Wang uit China (4-6 6-3 6-4). Radwanska stond in Melbourne al twee keer in de halve finales. Vorig jaar verloor ze daarin van de Amerikaanse Serena Williams. Een grandslamtitel ontbreekt nog op de erelijst van de 27-jarige Poolse, die wel al twintig toernooien op de WTA Tour won.