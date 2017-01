Sven Kramer NSP Sportpersoonlijkheid van 2016

ROTTERDAM - Schaatser Sven Kramer is door de stichting Nederlandse Sport Pers uitgeroepen tot de NSP Sportpersoonlijkheid van het jaar 2016. Dat is maandagavond in Rotterdam bekendgemaakt. De veelvoudig wereldkampioen is de opvolger van Formule 1-coureur Max Verstappen.

Door ANP - 16-1-2017, 20:27 (Update 16-1-2017, 20:27)

Sportjournalist Thijs Zonneveld (AD) werd uitgeroepen tot Sportjournalist van 2016. Mede door het door hem geschreven boek over ex-wielrenner Thomas Dekker werd zijn werk geruchtmakend, onthullend, eerlijk, onthutsend, onorthodox, inzichtelijk en moedig genoemd.