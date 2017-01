Dinsdag mogelijk marathon op natuurijs

AMERSFOORT - De kans is groot dat dinsdagavond de eerste marathon op natuurijs van 2017 wordt verreden. Volgens schaatsbond KNSB vindt die dan plaats in Haaksbergen of Arnhem. De verwachting is dat in de ochtend nadere beslissingen worden genomen. Haaksbergen is licht favoriet.

Door ANP - 16-1-2017, 18:59 (Update 16-1-2017, 19:00)

Van de vier ijsverenigingen die in de strijd waren, zijn schaats- en skeelerclub IJSCH uit Haaksbergen en de twee gezamenlijke verenigingen STG RijnIJssel en Thialf uit Arnhem overgebleven. IJsvereniging De Hondsrug in Noordlaren en Schaatsvereniging Veenoord/Nieuw-Amsterdam uit Veenoord hebben momenteel onvoldoende ijsdikte.

Van de schaatsbond moet het ijs minimaal 3 centimeter dik zijn. De weersverwachting komende nacht met matige vorst is gunstig.

Kwaliteit

Competitieleider marathon Willem Hut zegt: ,,Dinsdagochtend om 08.00 uur gaan we het ijs in Haaksbergen keuren. Het gaat er om of het is gelukt de vereiste 3 centimeter te halen. Verder is van belang dat de kwaliteit van het ijs voldoende is en alle organisatorische zaken op orde zijn.''

Verder zegt Hut in spanning af te wachten wat er in Arnhem gaat gebeuren. ,,Lukt het ze daar ook om tot de 3 centimeter te komen? Op dit moment lopen ze achter op Haaksbergen, maar door de andere methode die ze toepassen om het ijs op de vereiste dikte te krijgen, hebben ze nog een goede kans om in te lopen.''

Afgelopen winter won schaats- en skeelerclub IJSCH uit Haaksbergen de strijd om de eerste marathon op natuurijs. Die werd op 19 januari verreden.