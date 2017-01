Schouten en Kleibeuker naar WK massastart

UTRECHT - Vijfvoudig Nederlands kampioene op de marathon Irene Schouten komt tijdens de wereldtitelstrijd in het Zuid-Koreaanse Gangneung in actie op de massastart. Ook haar ploeggenote Carien Kleibeuker is door bondscoach Geert Kuiper geselecteerd voor het WK in februari. Annouk van der Weijden is reserve, maakte de schaatsbond maandag bekend.

Door ANP - 16-1-2017, 17:59 (Update 16-1-2017, 18:15)

Bij de mannen mogen Jorrit Bergsma en Gary Hekman meedoen. Jan Blokhuijsen gaat als reserve mee.

Bij de NK afstanden eind december waren op alle individuele nummers tickets voor de WK afstanden te verdienen. Bondscoach Kuiper wees voor de massastart zelf de selectie aan. Degenen die mee mogen doen aan de ploegenachtervolging worden volgende week bekendgemaakt, na het NK allround.