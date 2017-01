Schaatser Douwe de Vries mijdt NK allround

ANP Schaatser Douwe de Vries mijdt NK allround

HEERENVEEN - In navolging van ploeggenoot Sven Kramer heeft ook Douwe de Vries besloten het NK allround te mijden. De 34-jarige Fries van LottoNL-Jumbo wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op de WK afstanden van volgende maand in Zuid-Korea, waar hij de 5 kilometer rijdt en mogelijk ook de ploegachtervolging. Het NK van komend weekeinde in Thialf past niet in het programma van De Vries, die zich daardoor ook niet kan plaatsen voor het WK allround begin maart in Hamar.

Door ANP - 16-1-2017, 12:23 (Update 16-1-2017, 12:23)

Europees kampioen Kramer liet vorige week al weten de strijd om de Nederlandse allroundtitel aan zich voorbij te laten gaan. Hij geeft de voorkeur aan een trainingskamp in Collalbo, ter voorbereiding op de WK afstanden. Met Kramer heeft ook Jan Blokhuijsen, tweede op het EK, zich al geplaatst voor het WK allround. Tijdens het NK is het derde startbewijs te verdienen.