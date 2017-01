Kelderman begint nieuw wielerleven Down Under

ADELAIDE - Als kopman van Team Sunweb begint voor Wilco Kelderman dinsdag in de Tour Down Under een nieuw wielerleven. Een nieuwe werkgever, een nieuw shirt: het geeft de Barnevelder de prikkel die hij meende nodig te hebben. ,,Ik heb weer het gevoel dat ik erin kan vliegen'', zei Kelderman onlangs al bij de teampresentatie op het vliegveld Münster-Osnabrück.

Door ANP - 16-1-2017, 11:22 (Update 16-1-2017, 11:22)

Bij die presentatie ging de aandacht toch vooral naar Tom Dumoulin en zijn keuze voor de Ronde van Italië als hoofddoel. Kelderman, bijna buurman van Dumoulin in het Limburgse heuvelland, gaat mee als een van de meesterknechten.

,,Dat is niet gek, Tom is een stapje verder dan ik'', zei Kelderman, die meteen aangaf in welke koersen hij wel voor eigen kans mag gaan. Behalve in de Tour Down Under geldt dat ook voor de Ronde van Romandië, de Ronde van Polen en, als alles normaal verloopt, de Ronde van Spanje. ,,In die wedstrijden wil ik, net als in de Giro trouwens, echt goed zijn.''