ANP Haase opent tweede dag Australian Open

MELBOURNE - Tennisser Robin Haase opent de tweede tennisdag van de Australian Open tegen de Duitser Alexander Zverev. De organisatie van het Australische grandslamtoernooi heeft deze partij voor dinsdag 11.00 uur lokale tijd (1 uur 's nachts in Nederland) ingepland in de Hisense Arena, het op twee na grootste stadion in Melbourne.

Door ANP - 16-1-2017, 8:41 (Update 16-1-2017, 8:41)

De 29-jarige Hagenaar begint als nummer 57 van de wereld aan de Australian Open. Haase boekte één plek winst ten opzichte van vorige week, toen hij op het ATP-toernooi van Auckland de kwartfinales haalde. Zverev is de nummer 24 van de wereld. De negentienjarige Duitser geldt als een van de grootste talenten op de tennisbaan.

Titelverdediger Novak Djokovic komt dinsdag ook voor het eerst in actie, net als onder anderen Serena Williams, Rafael Nadal, Milos Raonic en Caroline Wozniacki.