Westbrook en Harden blinken weer uit

ANP Westbrook en Harden blinken weer uit

SACRAMENTO - Zoals al zo vaak dit seizoen eisten Russell Westbrook en James Harden zondagavond weer een hoofdrol voor zich op in de NBA. Beide basketballers verkeren in topvorm en lieten weer een zogeheten triple-double aantekenen. Westbrook leidde Oklahoma City Thunder met 36 punten, tien assists en elf rebounds langs Sacramento Kings (122-118). Harden had met 22 punten, elf assists en elf rebounds een belangrijk aandeel in de zege van Houston Rockets bij Brooklyn Nets (137-112).

Door ANP - 16-1-2017, 7:28 (Update 16-1-2017, 7:28)

Harden noteerde zijn twaalfde triple-double van het seizoen. Hij zorgde er daarmee voor dat de Rockets na twee nederlagen weer een overwinning konden vieren in de Noord-Amerikaanse topcompetitie. Voor Westbrook, de vedette van Oklahoma City, was het al de twintigste keer dit seizoen dat hij wat betreft scores, assists en rebounds de dubbele cijfers haalde.

Toronto Raptors, de nummer twee van het oosten, boekte tegen New York Knicks de 27e zege van het seizoen: 116-101.