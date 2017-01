Skiër Winkelhorst haalt WK-limiet

SUDELFELD - Steffan Winkelhorst heeft zich op het onderdeel slalom gekwalificeerd voor de WK alpineskiën in St. Moritz (6-19 februari). Op de FIS slalomwedstrijd in het Duitse Sudelfeld eindigde hij zondag als achtste, met 19.69 FIS-punten. Daarmee voldeed de 24-jarige Haaksberger aan de kwalificatie-eis. ,,Meedoen aan de WK heb ik aan het begin van het seizoen als hoofddoel gesteld, dus ik ben hier heel blij mee'', liet hij opgetogen weten.

Door ANP - 15-1-2017, 20:45 (Update 15-1-2017, 20:45)

Voor WK-deelname moeten Nederlandse skiërs twee keer op hetzelfde onderdeel onder de 20 FIS-punten skiën. In het Italiaanse Bormio slaagde Winkelhorst daar in december voor de eerste keer dit seizoen in. In Sudelfeld lukte hem dat opnieuw. ,,Dat betekent dat ik me vanaf nu met de voorbereiding voor de WK kan bezighouden. Dat is fijn'', merkte Winkelhorst op.

Aangezien hij op de reuzenslalom ook al eens onder de 20 FIS-punten dook, is de kans groot dat hij ook op dat onderdeel mag starten op de WK. Adriana Jelinkova kwalificeerde zich eerder al voor de WK-onderdelen slalom en reuzenslalom.