Straf voor Knegt in finale 1000 meter op EK

TURIJN - Sjinkie Knegt is zondag bij de Europese kampioenschappen shorttrack in de finale van de 1000 meter gediskwalificeerd. De Nederlander passeerde in de laatste ronde de Russische klassementsleider Semen Elistratov, maar deed dat op onreglementaire wijze.

Door ANP - 15-1-2017, 15:27 (Update 15-1-2017, 16:13)

Knegt zakte in de tussenstand terug van de tweede naar de vierde plaats. De Europees kampioen uit 2015 begint de afsluitende superfinale met elf punten achterstand op Elistratov (52 om 41). De Hongaren Shaolin Sandor Liu, die de 1000 meter won, en Shaoang Liu staan tweede en derde met respectievelijk 50 en 42 punten.

Bij de vrouwen ging Yara van Kerkhof in de finale van de 1000 meter onderuit.