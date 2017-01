Kristoffersen sterkste op slalom in Wengen

WENGEN - Specialist Henrik Kristoffersen heeft zondag de slalom om de wereldbeker in Wengen gewonnen. De leider in de wereldbekerstand op het technische onderdeel hield de Oostenrijker Marcel Hirscher achter zich. De derde plaats ging naar de Duitser Felix Neureuther. Tussen de nummers één en twee lag na twee manches slechts een miniem verschil van 0,15 seconde.

Voor Kristoffersen, vorig jaar winnaar van de wereldbeker op de slalom, was het zijn veertiende zege in de competitie. Neureuther was zo waar iets sneller in de tweede manche dan de Noor die echter een kleine seconde te verdedigen had.