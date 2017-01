Schulting individueel niet meer in actie op EK

ANP Schulting individueel niet meer in actie op EK

TURIJN - Shorttrackster Suzanne Schulting gaat zondag bij de Europese kampioenschappen in Turijn niet meer van start op de individuele nummers. Schulting ging zaterdag onderuit tijdens de aflossing en blesseerde zich daarbij aan een elleboog. Onderzoek wees uit dat er geen sprake was van een breuk, maar de Nederlands kampioene besloot zondag af te zien van verdere deelname aan het individuele toernooi.

Door ANP - 15-1-2017, 13:48 (Update 15-1-2017, 13:48)

Dat kwam niet alleen door die blessure aan de elleboog, verklaarde Menno Schaafsma, fysiotherapeut van de Nederlandse equipe, bij de NOS. ,,Suzanne heeft gisteravond last gekregen van buikgriep. Dat heeft zich in de nacht doorgezet, waardoor ze te verzwakt is om te starten.''

Op de aflossing bereikte Nederland dankzij de diskwalificatie van Rusland alsnog de finale. Het is de bedoeling dat Schulting daarvoor nog wel het ijs op komt.

Schulting stelde zaterdag voor haar val al teleur op de 1500 meter en 500 meter en was al kansloos voor de Europese titel.