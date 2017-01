Knegt onderuit in finale 1500 meter

TURIJN - De finale van de 1500 meter op de Europese kampioenschappen is voor Sjinkie Knegt op een teleurstelling uitgelopen. De Nederlandse shorttracker ging in de eindstrijd in Turijn onderuit. Dat gebeurde tijdens een inhaalactie waarbij Knegt een tikje uitdeelde aan de Hongaar Viktor Knoch. Knegt kreeg daarvoor na afloop een straf ('penalty').

Door ANP - 14-1-2017, 14:52 (Update 14-1-2017, 15:51)

De zege ging naar de Rus Semen Jelistratov, voor de Hongaar Shaoang Liu en de Israëliër Vladislav Bykanov.

Knegt, de Europees kampioen van 2015, staat voorlopig zevende met twee punten. De Fries was de enige Nederlander die zich voor de A-finale had geplaatst. Dylan Hoogerwerf, die als tweede eindigde in de B-finale, heeft één punt.