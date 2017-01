Wereldbeker afdaling geschrapt vanwege sneeuw

WENGEN - De wereldbekerwedstrijd afdaling in Wengen gaat zaterdag niet door. Het internationale skiverbond (FIS) besloot daartoe omdat er in het dorp in Zwitserland te veel sneeuw is gevallen.

Door ANP - 14-1-2017, 11:48 (Update 14-1-2017, 11:48)

Eerder had de FIS al bepaald het parcours in te korten, maar later bleek dat het te gevaarlijk was om de skiërs te laten starten. Of en wanneer de afdaling wordt ingehaald, is nog onduidelijk.

Vrijdag ging wel de combinatie (slalom en afdaling) door. De Franse alpineskiër Alexis Pinturault prolongeerde de wereldbeker. Zondag staat voor de mannen de slalom nog op het programma.