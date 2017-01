Muller pakt eindelijk eerste titel

ANP Muller pakt eindelijk eerste titel

SYDNEY - Het is Gilles Muller eindelijk gelukt. De Luxemburgse tennisser veroverde zaterdag op 33-jarige leeftijd zijn eerste ATP-titel. Muller versloeg in de finale in Sydney, waar hij als zesde was geplaatst, de Brit Daniel Evans met 7-6 (5) 6-2. De eindstrijd duurde anderhalf uur.

Door ANP - 14-1-2017, 11:24 (Update 14-1-2017, 11:24)

Voor Muller was het de zesde keer dat hij in de finale van een ATP-toernooi stond. De vorige vijf finales, waaronder vorig jaar in Rosmalen en Newport, verloor de huidige nummer 34 van de wereld allemaal.

De 26-jarige Evans, 67e van de wereld, speelde zaterdag zijn eerste finale op het hoogste tennisniveau.