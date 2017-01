Rode loper ligt uit voor zoon Schumacher

ANP Rode loper ligt uit voor zoon Schumacher

MARANELLO - Het Italiaanse raceteam Ferrari hoopt de zoon van Michael Schumacher te kunnen opnemen in het opleidingsprogramma. De zeventienjarige Mick Schumacher kan in de voetsporen treden van zijn illustere vader, die in de rode bolide van Ferrari jarenlang de Formule 1 regeerde en daarin vijf van zijn zeven wereldtitels veroverde. Voor 'Schumi junior' staat de deur bij Ferrari ook wagenwijd open.

Door ANP - 13-1-2017, 23:56 (Update 13-1-2017, 23:56)

,,Als hij wil toetreden tot ons opleidingsprogramma, ligt de rode loper voor hem uit'', zei Massimo Rivola van Ferrari in Italiaanse media. ,,Mick is heel goed opgevoed, complimenten aan zijn ouders. Hij staat op zijn jonge leeftijd al onder grote druk van de media, maar daar gaat hij zeer goed mee om.''

Mick Schumacher heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij net als zijn vader ooit wereldkampioen in de Formule 1 wil worden. De tiener debuteerde twee jaar geleden bij het raceteam van Frits van Amersfoort in de Formule 4. Na twee jaar in die raceklasse komt Schumacher junior komend seizoen uit in de Formule 3, voor het Italiaanse team Prema.