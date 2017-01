Wüst kiest voor NK sprint

ANP Wüst kiest voor NK sprint

NHEERENVEEN - Ireen Wüst komt volgend weekeinde opnieuw in actie in Thialf. Minder dan twee weken na haar Europese titel allround in de Friese schaatstempel verschijnt de dertigjarige kopvrouw van Justlease.nl aan de start van de NK sprint. Ze geeft aan dat toernooi de voorkeur boven een extra trainingskamp. Na het winnen van haar vijfde Europese allroundtitel had Wüst al verteld dat ze zeker niet zou deelnemen aan de NK allround, die gelijktijdig met de NK sprint in Heerenveen worden gehouden.

Door ANP - 13-1-2017, 19:17 (Update 13-1-2017, 19:17)

Sven Kramer, die vorig weekeinde in Thialf voor de negende keer EK-goud veroverde, laat zich volgend weekeinde op zijn thuisbaan niet zien. Hij heeft gekozen voor een trainingsstage in Collalbo.

Zowel Wüst als Kramer is al zeker van deelname aan de WK allround in Hamar (5-6 maart). Ook Antoinette de Jong en Jan Blokhuijsen hebben zich voor dat toernooi geplaatst. Het derde WK-ticket ligt zowel voor de mannen als vrouwen klaar bij de NK allround.