Stacey blijft na excuses toch in Dakar Rally

SAN JUAN - Trucker Hans Stacey heeft besloten toch in de Dakar Rally te blijven. De Brabander was donderdag uit boosheid niet gestart in de tiende etappe, maar na excuses van de hoogste bazen van de organisatie is hij van gedachten veranderd. ,,Ik was het eigenlijk niet van plan, maar ik ga toch maar gewoon starten dan in de elfde etappe'', liet de winnaar van de laatste Dakar Rally in Afrika (2007) vrijdag weten.

Door ANP - 13-1-2017, 8:33 (Update 13-1-2017, 8:33)

Stacey was donderdag furieus geworden toen hij de tiende etappe niet bij de eersten mocht starten. In de rit daarvoor had hij door versnellingsbakproblemen weliswaar veel tijd verspeeld, maar als nummer zes van het algemeen klassement had hij het recht op een gunstige startplek bij de eersten. Toen de startofficials weigerden Stacey op de hem toekomende plek te laten vertrekken, keerde hij boos om reed terug naar het bivak.

De zaak nam een onverwachte wending toen de organisatie van de rally hem na de rit, laat op de donderdagavond, alsnog een klassering gaf. Daarbij erkende ze de fout bij de startprocedure. Stacey was in de tiende etappe, die hij dus helemaal niet had gereden, als negende geklasseerd op een half uur van de Russische etappewinnaar Edouard Nikolajev.