Motorcoureur Metge moet dagzege inleveren

SAN JUAN - De Franse motorcoureur Michael Metge dacht donderdag de tiende etappe in de Dakar Rally op zijn naam te hebben geschreven. De Honda-rijder legde de klassementsproef tussen Chilecito en San Juan in Argentinië over 449 kilometer als snelste af in 5 uur, 48 minuten en 50 seconden. Hij kreeg echter na afloop een tijdstraf opgelegd door de jury. Metge zakte daardoor ver weg in het dagklassement.

Door ANP - 12-1-2017, 20:23 (Update 12-1-2017, 22:22)

Door de beslissing van de jury ging de etappezege alsnog naar de Spanjaard Joan Barreda Bort, die eveneens op een Honda als tweede eindigde op 55 seconden van Metge. Het was zijn derde overwinning tijdens deze editie van de Dakar Rally.

Klassementsleider Sam Sunderland kwam op zijn KTM op de dertiende plek uit, op 18.01 minuten van Metge. In de algemene rangschikking bedraagt zijn voorsprong op nummer twee Matthias Walkner uit Oostenrijk 30.01 minuten. De Chileen Pablo Quintanilla, de nummer twee van het klassement, moest na een val de strijd staken met een hoofdwond.

De Amerikaan Ricky Brabec had pech. De winnaar van de zevende etappe kwam 12 kilometer voor de finish stil te staan met zijn Honda. Hij was op weg naar een goede klassering.

De Dakar Rally, die dit jaar door slechte weersomstandigheden en logistieke problemen een nogal chaotisch verloop heeft, eindigt zaterdag in Buenos Aires.