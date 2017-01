Succescoach Thomsen blijft bij handbalsters

ANP Succescoach Thomsen blijft bij handbalsters

OOSTERBEEK - Helle Thomsen blijft bondscoach van de Nederlandse handbalsters. Het Nederlands Handbal Verbond is donderdag een contract van twee jaar overeengekomen met de Deense. Een optie om te verlengen tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio is opgenomen in het akkoord, meldde het NHV.

Door ANP - 12-1-2017, 11:14 (Update 12-1-2017, 11:33)

De 46-jarige Thomsen volgde eind september Henk Groener op als bondscoach van het vrouwenteam. Ze kreeg meteen de lastige taak Oranje te leiden op het EK in Zweden. Dat resulteerde in een zilveren plak. In de finale was Noorwegen net iets sterker.

Thomsen kan in alle rust toewerken naar het volgende grote toernooi, het WK eind van dit jaar in Duitsland. Nederland is door de tweede plaats op het EK al verzekerd van deelname.

Progressie

Technisch directeur Sjors Röttger reageerde verheugd op de langere samenwerking met Thomsen, die als coach in het verleden ook internationaal succes boekte met de Zweedse vrouwen en de Deense club FC Midtjylland. ,,We hebben met Helle een coach die past bij onze handbalvisie om snel en attractief te spelen. We hebben de overtuiging dat het Nederlands handbalteam met Helle verdere progressie gaat maken richting de wereldtop'', aldus Röttger.

Thomsen krijgt in maart voor het eerst na het EK de selectie weer onder haar hoede voor een oefenstage.