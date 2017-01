Haase uitgeschakeld in kwartfinales

AUCKLAND - Tennisser Robin Haase is er donderdag niet in geslaagd de halve finales te bereiken van het ATP-toernooi in Auckland. De Portugees João Sousa was te sterk voor de Nederlander: 6-3 6-2

Door ANP - 12-1-2017, 2:39 (Update 12-1-2017, 2:39)

Sousa is de nummer 44 van de wereld, Haase is veertien plaatsen lager gerangschikt.