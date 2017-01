Mayweather wil wel boksen voor 100 miljoen

NEW YORK - Oud-bokser Floyd Mayweather wil best terugkeren in de ring om het op te nemen tegen kooivechter Conor McGregor. De Ier had na zijn laatste overwinning eind november Mayweather uitgedaagd en is inmiddels ook in het bezit van de vereiste bokslicentie. Mayweather (39) heeft echter forse eisen. ,,Ik ben een zakenman en als ik er 100 miljoen dollar voor krijg, wil ik best de ring in'', verklaarde de Amerikaan woensdag tegen sportzender ESPN.

Door ANP - 11-1-2017, 21:45 (Update 11-1-2017, 21:45)

,,Ik heb het niet nodig'', vervolgde Mayweather. ,,McGregor maakt nu twee, drie jaar naam, ik heb mijn hele carrière mijn sport beheerst zoals geen bokser voor me heeft gedaan. We zijn bereid McGregor 15 miljoen dollar te bieden en we kunnen nog onderhandelen over een verdeling van de tv-rechten. Maar het is aan ons. 20 of 30 miljoen dollar is een mooi bedrag voor iemand die nog nooit voor meer dan 8 of 9 miljoen heeft gevochten.'' Mayweather stopte in september 2015 nadat hij al zijn 49 gevechten als profbokser had gewonnen, 26 met knock-out bovendien.