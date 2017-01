Teambaas Vasseur vertrekt bij Renault

ANP Teambaas Vasseur vertrekt bij Renault

LONDEN - Teambaas Frederic Vasseur vertrekt per direct bij het Formule 1-team Renault. Dat maakte de renstal woensdag bekend. De Fransman had slechts een jaar de leiding over het raceteam.

Door ANP - 11-1-2017, 11:00 (Update 11-1-2017, 11:00)

Volgens Renault is er in goed overleg besloten een einde te maken aan de samenwerking. ,,Beide partijen verwachten in de toekomst hun goede werkrelatie voort te kunnen zetten in een nieuwe vorm'', luidt de verklaring. Meer details over het vertrek werden niet gegeven.

De renstal kende afgelopen jaar een teleurstellend seizoen in de Formule 1. Renault wist met de coureurs Kevin Magnussen en Jolyon Palmer slechts acht WK-punten te verzamelen en eindigde daardoor op de negende plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Mercedes werd eerste met 765 punten.