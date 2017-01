Bertens bij laatste acht in Hobart

HOBART - Kiki Bertens heeft woensdag de kwartfinales bereikt van het WTA-tennistoernooi in Hobart. De als eerste geplaatste Nederlandse tennisster rekende in de tweede ronde in twee sets af met Galina Voskobojeva uit Kazachstan: 6-1 6-4.

Door ANP - 11-1-2017, 7:27 (Update 11-1-2017, 7:27)

Bertens kende in de eerste set weinig problemen met de nummer 310 van de wereld en stond al snel met 4-0 voor. Voskobojeva, die na twee jaar afwezigheid vanwege een voetblessure weer terug is, nam in de tweede set een break voorsprong. De 25-jarige Bertens won vervolgens drie games op rij en stelde daarmee de zege, na één uur en tien minuten spelen, veilig.

,,Aan het begin van het seizoen heb ik altijd wat wedstrijden nodig om weer in mijn ritme te komen'', aldus Bertens, die in de kwartfinale stuit op de Belgische Elise Mertens. ,,Het was genoeg vandaag. Galina hielp me in het begin van de wedstrijd door veel fouten te maken, maar daarna herpakte ze zich. Gelukkig kon ik de wedstrijd in twee sets beslissen.''