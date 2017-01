Gutiérrez stapt over naar Formule E

MEXICO CITY - Esteban Gutiérrez zet zijn carrière voort in het wereldkampioenschap van de elektrische sportwagens. De Formule E maakte maandag melding van de komst van de Mexicaanse autocoureur, voor wie geen plek meer is in de Formule 1.

Gutiérrez zal in ieder geval racen in New York en zijn thuishaven Mexico-Stad. Voor welk team hij zal rijden, wordt later bekend.

De 25-jarige Mexicaan reed afgelopen seizoen bij het team van de Amerikaan Gene Haas en de twee jaar daarvoor bij het Zwitserse Sauber. Hij wist bij Haas geen WK-punten te scoren en moest wijken voor de Deen Kevin Magnussen. Hij vond geen zitje bij een ander Formule 1-team.