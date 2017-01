Shorttracktitels voor Hoogerwerf en Schulting

AMSTERDAM - Dylan Hoogerwerf is zondag in Amsterdam verrassend Nederlands kampioen shorttrack geworden. De 21-jarige Westlander won na de 1000 meter ook de afsluitende superfinale en stootte daardoor Daan Breeuwsma van de eerste plaats. Sjinkie Knegt werd derde. Bij de vrouwen gingen de titels op de 500, 1000, 1500 meter en overall naar Suzanne Schulting.

8-1-2017

Schulting was een klasse apart, de Friezin was al zeker van de titel voor de superfinale waarin ze uiteindelijk ook de beste was. Yara van Kerkhof werd tweede in het eindklassement, Rianne de Vries derde. Lara van Ruijven meldde zich zondag ziek af voor de titelstrijd. Van Ruijven was in 2015 de beste, vorig jaar ging de titel naar Jorien ter Mors, die definitief is overgestapt naar de langebaan. Beide keren was de pas negentienjarige Schulting al tweede.

Volgende week is het EK in Turijn. ,,Ik ga voor de titel'', klonk Schulting ambitieus bij de NOS. Ze had zich ook gekwalificeerd voor het EK sprint, maar gaf dat ticket terug. ,,Ik had er graag willen rijden, maar het past gewoon niet in de voorbereiding op het EK. Ik voel me goed, durf mijn ambitie uit te spreken. Bovendien is Elise Christie er niet. Jammer, ik had het graag tegen haar opgenomen.'' Christie is de titelverdedigster, die het toernooi in Turijn laat schieten om zich optimaal voor te bereiden op het WK, later dit voorjaar in Rotterdam.

Superfinale

Voor Hoogerwerf waren het zijn eerste nationale titels. Knegt pakte de titel op de 1500 meter terwijl Breeuwsma, die onderuit ging in de superfinale, de beste was op de 500 meter. ,,Ze raakten voor me in de clinch en opeens lag ik voorop. Het zal even duren voordat ik gewend ben aan deze status'', aldus Hoogerwerf.

Bij de mannen ontbrak titelverdediger Freek van der Wart. Hij is herstellende van een operatie aan het kuitbeen.