Kramer pakt negende Europese titel allround

ANP Kramer pakt negende Europese titel allround

HEERENVEEN - Sven Kramer heeft zich zondag in Thialf verzekerd van zijn negende Europese titel allround. De recordhouder uit Friesland begon met een voorsprong van 16,70 seconden op nummer twee Jan Blokhuijsen aan de 10.000 meter. Zonder zich bovenmatig in te spannen, schreef de kopman van Team LottoNL-Jumbo de afsluitende afstand op zijn naam (13.06,30). Blokhuijsen stelde met de tweede tijd (13.11,95) zilver in de eindstand veilig. De Belg Bart Swings veroverde EK-brons.

Door ANP - 8-1-2017, 17:24 (Update 8-1-2017, 17:24)