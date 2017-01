Derde nationale titel voor Van der Poel

SINT-MICHIELSGESTEL - Veldrijder Mathieu van der Poel is zondag in Sint-Michielsgestel voor het derde jaar op rij Nederlands kampioen geworden. De 21-jarige renner van Beobank-Corendon was zoals verwacht een klasse apart en reed het grootste deel van de wedstrijd op het modderige parcours alleen voorop. Corné van Kessel pakte het zilver. Het brons was voor Joris Nieuwenhuis, die tevens de titel bij de beloften opeiste.

8-1-2017

Van der Poel werd niet meer gehinderd door een nekblessure, die hij vorige week had opgelopen bij een val in de cross van Loenhout.

Van Kessel was de man die het tempo in de beginfase bepaalde. Het ging te hard voor Lars Boom. Nieuwenhuis, Van der Poel en Van Kessel kwamen na twee ronden nog gedrieën over de finish, maar snel daarna ging de titelverdediger er alleen vandoor. ,,Ik heb het de eerste twee ronden even afgewacht en had uiteindelijk aan één versnelling genoeg om het verschil te maken'', keek Van der Poel bij Ziggo Sport terug op de voorspelbare cross. ,,Er waren niet veel plekken om echt af te zien. Het was meer rijden van bocht naar bocht.''

Wereldtitel

De drievoudig kampioen schatte de titel, ondanks het ogenschijnlijke gemak waarmee hij naar de winst reed, op waarde in ,,Iedereen doet er heel makkelijk over, maar je moet het wel nog even doen. Er kan van alles misgaan, al wist ik wel vanaf de eerste ronde dat het sneller kon.''

Over drie weken gaat Van der Poel in Luxemburg een gooi doen naar de wereldtitel, in ongetwijfeld een tweestrijd met de Belgische titelverdediger Wout van Aert. ,,Daar ben ik wel al mee bezig, het is de belangrijkste trui. Die wil ik terug. Maar als het niet lukt heb ik in ieder geval het roodwitblauw nog.''

Van Kessel kon leven met zijn tweede plaats. ,,Ik heb geprobeerd in het begin iets te forceren in de hoop dat Mathieu nog last had van zijn val van vorige week, maar hij was volledig hersteld. Hij en Wout van Aert zijn deze winter in het internationale veldrijden een klasse apart, dus ik moet hier tevreden mee zijn.''