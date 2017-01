Shiffrin de snelste op slalom Maribor

MARIBOR - De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft zondag haar zoveelste zege in de wereldbeker geboekt. Ze was de beste op de slalom in Maribor. De 21-jarige noteerde een tijd van 1.39,61 na twee manches en was 0,19 seconde sneller dan de Zwitserse Wendy Holdener. De Zweedse Frida Hansdotter eindigde als derde op 0,31.

Door ANP - 8-1-2017, 13:38 (Update 8-1-2017, 13:38)

Shiffrin schreef haar 27e zege in een wereldbekerwedstrijd op haar naam. De regerend wereld- en olympisch kampioene op de slalom verstevigde haar leidende positie in de stand van de wereldbeker.