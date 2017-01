Franse skiër Pinturault passeert Killy

ADELBODEN - De Franse skiër Alexis Pinturault heeft zaterdag zijn negentiende overwinning geboekt in een wereldbekerwedstrijd. Hij was de snelste op de reuzenslalom in het Zwitserse Adelboden. Hij kroonde zich daarmee tot beste Franse skiër ooit in de wereldbeker en passeerde zijn illustere landgenoot Jean-Claude Killy.

Door ANP - 7-1-2017, 15:13 (Update 7-1-2017, 15:13)

Pinturault was na twee runs nipt sneller dan de Oostenrijker Marcel Hirscher. Het verschil was slechts vier honderdsten. Philipp Schörghofer, ook uit Oostenrijk, eindigde op bijna 2 seconden als derde.

Hirscher behield de leiding in de stand van de algemene wereldbeker. Hij heeft ruime voorsprong op Pinturault.