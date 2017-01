Worley skiet naar zege in Maribor

MARIBOR - De Franse skiester Tessa Worley heeft zaterdag de reuzenslalom om de wereldbeker in het Sloveense Maribor op haar naam geschreven. Worley was na twee manches net iets sneller dan de Italiaanse Sofia Goggia. De derde plaats was voor de Zwitserse Lara Gut.

7-1-2017

Worley verstevigde met haar derde zege van deze winter haar koppositie in de stand van de wereldbeker op de reuzenslalom. In de stand van de algemene wereldbeker liep ze wat in op de Amerikaanse Mikaela Shiffrin, die in Maribor als vierde eindigde en nog altijd ruim aan kop gaat in het klassement.