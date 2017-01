Dimitrov verrast Raonic

ANP Dimitrov verrast Raonic

BRISBANE - De finale van het tennistoernooi in het Australische Brisbane gaat zondag tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Japanner Kei Nishikori. Dimitrov is de verrassende naam, want hij schakelde zaterdag in de halve finale de Canadese topfavoriet Milos Raonic uit: 7-6 (7) 6-2.

Door ANP - 7-1-2017, 10:04 (Update 7-1-2017, 10:04)

Dimitrov overleefde een setpoint in het eerste bedrijf en kwam toen los tegen de nummer drie van de wereld. Hij brak Raonic twee keer en serveerde de partij keurig uit.

Nishikori rekende in de andere halve finale af met de Zwitser Stan Wawrinka: 7-6 (3) 6-3. De nummer vijf van de wereld uit Japan kreeg de winnaar van de US Open op de knieën na een moeizame eerste set, die hij won in de tiebreak. In het tweede bedrijf maakte hij in de zevende game de beslissende break.