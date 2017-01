Dakar Rally schrapt zesde etappe

ANP Dakar Rally schrapt zesde etappe

ORURO - De zware regenval in Bolivia heeft de organisatie van de Dakar Rally doen besluiten de zesde etappe van de monsterrit te schrappen. Wedstrijddirecteur Marc Coma liet vrijdagavond (plaatselijke tijd) weten dat de 786 kilometer lange route van Oruro naar La Paz onbegaanbaar is voor de deelnemende voertuigen.

Door ANP - 7-1-2017, 8:23 (Update 7-1-2017, 8:23)

De motoren, quads, auto's en trucks rijden nu zaterdag over andere wegen naar de Boliviaanse hoodstad La Paz. Die rit is maar 216 kilometer lang en telt niet mee voor het klassement. In La Paz mogen de deelnemers op zondag rust houden. Dakar wordt dan maandag hervat met de zevende etappe op de zoutvlakte van Uyuni.