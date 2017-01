Wüst en Verbij gaan voor EK-goud

ANP Wüst en Verbij gaan voor EK-goud

HEERENVEEN - Ireen Wüst en Kai Verbij gaan zaterdag in de Friese schaatstempel Thialf voor goud. Beiden leiden na de eerste EK-dag in Heerenveen. Wüst voert het klassement aan bij de allroundsters, Verbij is koploper bij de sprinters.

Door ANP - 7-1-2017, 4:02 (Update 7-1-2017, 4:02)

De dertigjarige Wüst, die de Europese allroundtitel al vier keer won, verdedigt zaterdagochtend (aanvang: 11.00 uur) op de 1500 een voorsprong van 1,66 seconden op haar negen jaar jongere ploeggenote Antoinette de Jong. Titelverdedigster Martina Sablikova kijkt tegen een achterstand van 3,16 seconden op Wüst aan. De 29-jarige stayer uit Tsjechië moet boven zichzelf uitstijgen, vooral op de afsluitende 5000 meter, om haar zesde Europese titel nog te kunnen veroveren.

Bij het eerste EK sprint heeft Verbij een geringe marge (0,19 seconde) op nummer twee Nico Ihle uit Duitsland. Kjeld Nuis (vierde op 0,39) en Ronald Mulder (zesde op 0,62 seconde) hebben ook nog medaillekansen. Zaterdag staan er opnieuw een 500 en 1000 meter op het programma.

De allrounders bij de mannen en de sprinters bij de vrouwen beginnen zaterdag aan hun EK.