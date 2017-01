Wüst wint 500 meter in Thialf

ANP Wüst wint 500 meter in Thialf

HEERENVEEN - Ireen Wüst is vrijdag in Heerenveen uitstekend begonnen aan de EK allround. De viervoudig kampioene opende het toernooi op de 500 meter met een tijd van 39,26. Daarmee was ze de tijd in Thialf. Antoinette de Jong belandde met een tijd van 39,56 op de tweede plaats, gevolgd door de Poolse Natalia Czerwonka als nummer drie (39,85).

Vijfvoudig kampioene Martina Sablikova uit Tsjechië moest genoegen nemen met de vijfde tijd (40,18). Yvonne Nauta belandde met 40,82 op de dertiende plek.

Later op vrijdagavond staat voor de allroundsters nog de 3000 meter op het programma. Met de 1500 meter op zaterdagochtend en de 5000 meter op zaterdagmiddag is het toernooi in amper twintig uur alweer voorbij.