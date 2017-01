Djokovic treft Murray in finale Doha

ANP Djokovic treft Murray in finale Doha

DOHA - De finale van het tennistoernooi in Doha gaat zaterdag tussen Andy Murray en Novak Djokovic. De Schotse nummer één van de wereld pakte vrijdag het laatste finaleticket door in de halve eindstrijd Tomas Berdych te verslaan. De als derde geplaatste Tsjech moest in twee sets buigen: 6-3 6-4.

Door ANP - 6-1-2017, 17:58 (Update 6-1-2017, 20:10)

Murray had niet al te veel moeite met Berdych en zegevierde na meer dan 1,5 uur spelen. De Tsjech probeerde zich bij 5-4 in de tweede set nog terug te vechten, maar Murray maakte het snel af. Djokovic begint zaterdag een stuk vermoeider aan de finalepartij. De Servische nummer twee had in zijn halve finale de grootste moeite om langs de ongeplaatste Fernando Verdasco te komen. De Spanjaard boog pas na bijna 2,5 uur spelen: 4-6 7-6 (7) 6-3.

Djokovic kan het toernooi in de hoofdstad van Qatar voor de tweede keer op rij winnen. Vorig jaar was hij te sterk voor de Spanjaard Rafael Nadal.