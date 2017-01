Tennisser Raonic schakelt Nadal uit

ANP Tennisser Raonic schakelt Nadal uit

BRISBANE - Tennisser Milos Raonic heeft vrijdag op het internationale toernooi van de Australische stad Brisbane in de kwartfinale Rafael Nadal uitgeschakeld. De pupil van coach Richard Krajicek had daarvoor tegen de Spanjaard drie sets nodig, 4-6 6-3 6-4. De Canadees is op het voorbereidingstoernooi van de Australian Open als eerste geplaatst.

Door ANP - 6-1-2017, 13:49 (Update 6-1-2017, 13:49)

Naast Raonic drongen ook de Bulgaar Grigor Dimitrov, de Japanner Kei Nishikori en de Zwitser Stan Wawrinka door tot de laatste vier.