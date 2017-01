Despres wint en neemt leiding van Loeb over

ANP Despres wint en neemt leiding van Loeb over

TUPIZA - Cyril Despres heeft in de Dakar Rally bij de auto's de leiding genomen. De Fransman was donderdag in de vierde etappe, die over 521 kilometer van San Salvador de Jujuy naar Tupiza (in Bolivia) ging, de snelste. Zijn landgenoot Sébastien Loeb kwam ruim 22 minuten later over de finish en raakte zijn koppositie aan Despres kwijt.

Door ANP - 5-1-2017, 21:23 (Update 5-1-2017, 21:23)

Mikko Hirvonen uit Finland eindigde donderdag als tweede (op 10.51 van Despres), en de Spanjaard Nani Roma werd derde op 12.51 van de Fransman.

Erik van Loon was op de achtste plaats de beste Nederlander. Met zijn Toyota finishte hij ruim 27 minuten later dan Despres.