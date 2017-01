Van den Goorbergh even buiten westen

SAN SALVADOR DE JUJUY - Motorrijder Jurgen van den Goorbergh is tijdens de derde etappe van de Dakar Rally even buiten westen geweest. De Brabander, voor de negende keer aanwezig in de woestijnrally, ging op 30 kilometer van de finish hard onderuit. Het was donderdag nog niet duidelijk of hij van start gaat in de vierde etappe.

,,Ik weet nog dat ik heb geremd en hij sloeg meteen dwars. Daarna werd ik wakker tussen de stenen. Wat er nou precies aan de hand was weet ik nog niet. Ik ben echt wel even buiten westen geweest'', meldde de voormalig wegracer uit de MotoGP en 500cc bij aankomst in het bivak van San Salvador de Jujuy in Argentinië.

Zijn motor leek de klap wel te hebben overleefd. ,,Mijn navigatietoren zit er nog aan. Daar was ik het meest bang voor. Er hangen wel wat onderdelen en tellers los en erlangs, maar op zich is dat nog wel te repareren. Ik moet gewoon even de energie zoeken om eraan te beginnen, maar zolang ik dubbel of sterretjes zie valt dat niet mee.''