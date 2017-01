Zege op Federer helpt Duitsers niet

PERTH - De winst van tennisser Alexander Zverev op Roger Federer heeft het Duitse team woensdag geen zicht opgeleverd op een plaats in de finale van de Hopman Cup. Nadat Belinda Bencic met winst op Andrea Petkovic Zwitserland weer op gelijke hoogte had gebracht, werd het gemengd dubbel beslissend: Federer en Bencic beslisten de tweede groepswedstrijd in Zwitsers voordeel. Met Frankrijk gaan zij vrijdag uitmaken welk land de eindstrijd haalt.

Door ANP - 4-1-2017, 16:44 (Update 4-1-2017, 16:44)

Zverev (19) had voor een stunt gezorgd door Federer in drie lange sets te verslaan: 7-6 (1) 6-7 (4) 7-6 (4). De partij in Perth duurde tweeënhalf uur. Bencic had echter aan twee sets (6-3 6-4) genoeg om Petkovic te verslaan, waarna het verkorte dubbel met 4-1 4-2 eindigde in een Zwitserse overwinning. Duitsland verloor ook het eerste groepsduel van Frankrijk, terwijl de Zwitsers Groot-Brittannië hadden verslagen. Woensdag was Frankrijk ook te sterk voor het Britse team, dat net als Duitsland geen kans meer maakt op een plaats in de finale.