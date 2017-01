Trucker Van den Brink wint tweede rit Dakar

ANP Trucker Van den Brink wint tweede rit Dakar

SAN MIGUEL DE TUCUMAN - Martin van den Brink heeft dinsdag de tweede etappe van de Dakar Rally gewonnen. De trucker uit Harskamp, derde in de eerste rit, nam ook de leiding in het algemeen klassement.

Door ANP - 3-1-2017, 21:53 (Update 3-1-2017, 22:02)

Van den Brink was dinsdag in zijn Renault ruim twee minuten sneller dan de Rus Dmitri Sotnikov in de Argentijnse modder. De Nederlander Pieter Versluis eindigde als derde. Hij klom naar de vijfde positie van de ranglijst. Gerard de Rooy eindigde als vijfde in de tweede etappe en staat vierde in het algemeen klassement.

Van den Brink beleefde een beduidend betere tweede etappe dan vorig jaar in de Dakar Rally. Hij moest toen opgeven omdat zijn truck helemaal uitbrandde. Tot overmaat van ramp overkwam hem dat in september voirg jaar nog een keer in Slowakije. Daardoor stond zelfs even zijn deelname aan deze editie van de Dakar Rally op het spel.