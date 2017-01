Australiër Price wint tweede etappe Dakar

ANP Australiër Price wint tweede etappe Dakar

SAN MIGUEL DE TUCUMAN - De Australische motorcoureur Toby Price heeft dinsdag de tweede etappe van de Dakar Rally gewonnen. Hij had op zijn KTM 2.37.32 uur nodig voor de 275 kilometer lange special tussen Resistencia en San Miguel de Tucumán. Dat was 3.22 minuten minder dan Matthias Walkner uit Oostenrijk. Paulo Gonçalves uit Portugal werd derde op 3.51 minuten.

Door ANP - 3-1-2017, 18:23 (Update 3-1-2017, 18:23)

Price is ook de nieuwe nummer één in het klassement. De winnaar van vorig jaar heeft 2.39 minuten voorsprong op Walkner. Gonçalves is op 2.54 van Price de nummer drie van het klassement.