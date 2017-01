VS en Tsjechië winnen in Hopman Cup

ANP VS en Tsjechië winnen in Hopman Cup

PERTH - De tennisteams van de Verenigde Staten en Tsjechië hebben dinsdag zeges geboekt in de Hopman Cup. De VS won in het landentoernooi met 3-0 van Spanje. Tsjechië was gastland Australië met 2-1 de baas.

Door ANP - 3-1-2017, 17:57 (Update 3-1-2017, 17:57)

De Amerikaanse tennissers hadden zondag al van Tsjechië gewonnen en Jack Sock en CoCo Vandeweghe herhaalden dat tegen Spanje. Vandeweghe klopte Lara Arruabarrena met 6-2 6-4 en Jack Sock klopte Feliciano Lopez: 3-6 6-2 6-3. Het gemegd dubbelspel wonnen de Amerikanen met 4-3 (3) 3-4 (2) 4-3 (2).

Tsjechië en Australië, dat zondag boog voor Spanje, moesten winnen om kans te houden op de poulewinst en dus een plaats in de finale. Australië deelde in de persoon van Nick Kyrgios de eerste klap uit. Hij versloeg Adam Pavlasek met 7-5 6-4. Daria Gavrilova won vervolgens de eerste set van haar partij tegen Lucie Hradecka, maar de Australische kon niet doordrukken. Hradecka won uiteindelijk in drie sets: 4- 6-4 6-4. Hradecka en Pavlasek wonnen vervolgens ook het gemengd dubbelspel: 3-4 (1) 4-3 (1) 4-2.