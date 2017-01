Zeldzaam foutje skiester Shiffrin

ZAGREB - Een zeldzaam foutje heeft een einde gemaakt aan de bijzondere zegereeks van skiester Mikaela Shiffrin. De Amerikaanse skiede dinsdag bij de eerste omloop van de slalom in Zagreb over een paaltje en haalde de eindstreep niet.

Door ANP - 3-1-2017, 14:23 (Update 3-1-2017, 14:23)

De 21-jarige Shiffrin was al twaalf wereldbekerwedstrijden op rij ongeslagen op de slalom. Dat is een record bij de vrouwen in één discipline.

In de eerste omloop was de Slowaakse Veronika Velez Zuzulova de snelste. Bernadette Schild uit Oostenrijk volgde op 0,39 seconden. De tweede omloop in de Kroatische hoofdstad volgt later dinsdagmiddag.