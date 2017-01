Britse pers bewondert Van Gerwen

LONDEN - De Britse pers schrijft dinsdag vol bewondering over darter Michael van Gerwen, die maandavond in Londen de wereldtitel veroverde door in de finale titelverdediger Gary Anderson te kleineren (7-3). ,,Een formidabele, onverslaanbare combinatie van goddelijk talent en intimiderende mentale kracht'', omschrijft The Guardian de man die de oer-Britse sport volledig naar zijn hand heeft gezet.

Door ANP - 3-1-2017, 9:14 (Update 3-1-2017, 9:14)

De publieke omroep BBC is vooral onder de indruk van de hoge kwaliteit van het spel van Van Gerwen, die liefst twintig keer de maximale 180 punten wierp en met een gemiddelde van 107,79 zijn dominantie aantoonde. ,,Hij is de beste darter op deze planeet''.

Ook The Telegraph komt superlatieven te kort om het vakmanschap van Van Gerwen te eren. ,,Dit was een van de meest adembenemende dartsvoorstelling ooit. Op een avond als deze, als Van Gerwen het vakje van de triple 20 behandelt als zijn persoonlijke voodoo-pop, voel je je bijzonder bevoorrecht daar getuige van te zijn. Hij is een genie in zijn sport.''

The Mail noemde Van Gerwen al eens de Lionel Messi van het darts. ,,In deze zinderende finale zagen we weer waarom deze krant hem zo noemt.''